Сассуоло – Кальяри – 1:0. Видео гола и обзор матча

В 1/8 финала команда «Сассуоло» с минимальным счетом 1:0 победила «Кальяри».
«Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.
Кубок Италии. 1/8 финала
Сассуоло – Кальяри – 1:0
Голы: Харруи, 18.
Сассуоло: Пеголо, Рожериу, Мерт Мюльдюр, Феррари, Руан, Кирьякопулос (Пелузо, 74), Маньянелли (Лопес, 46), Харруи, Распадори, Скамакка (Фраттези, 69), Дефрель.
Кальяри: Радунович, Альтаре (Гольданига, 46), Дзаппа, Далберт, Оберт, Карбони, Нандес, Ладинетти (Кавуоти, 87), Курфалидис (Дезогус, 78), Гальяно (Перейро, 68), Паволетти.
Предупреждения: Феррари, 86 – Оберт, 53.
Судья: Маркетти
Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Харруи, 18 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Источник — Sport.ua
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