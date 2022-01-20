Сассуоло
1 : 0
Кальяри
19.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сассуоло – Кальяри – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

  • 20.01.2022 00:23
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Сассуоло – Кальяри – 1:0. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/8 финала команда «Сассуоло» с минимальным счетом 1:0 победила «Кальяри».

«Сассуоло» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/8 финала

Сассуоло – Кальяри – 1:0

Голы: Харруи, 18.

Сассуоло: Пеголо, Рожериу, Мерт Мюльдюр, Феррари, Руан, Кирьякопулос (Пелузо, 74), Маньянелли (Лопес, 46), Харруи, Распадори, Скамакка (Фраттези, 69), Дефрель.

Кальяри: Радунович, Альтаре (Гольданига, 46), Дзаппа, Далберт, Оберт, Карбони, Нандес, Ладинетти (Кавуоти, 87), Курфалидис (Дезогус, 78), Гальяно (Перейро, 68), Паволетти.

Предупреждения: Феррари, 86 – Оберт, 53.

Судья: Маркетти

Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Харруи, 18 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Источник — Sport.ua

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