Калинина / Грачева – Кужмова / Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Ангелина Калинина начет выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинка в дуэте с Варварой Грачевой из России сразится против тандема Виктория Кужмова / Вера Звонарева. Матч состоится первым запуском на корте №15. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.
Далее по сетке победительницы встречи Ли / Риск – Хибино / Росольска.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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