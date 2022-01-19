Со следующей недели во Франции могут играть лишь вакцинированные теннисисты

ATP сообщила игрокам, что со следующей недели на всех соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация.
Теннисистам сообщили, что «в ближайшее время французское правительство примет закон, запрещающий непривитым спортсменам участвовать в любых спортивных соревнованиях».
В тоже время, будут существовать медотводы, от прививок можно будет получить освобождение по медицинским причинам. Других исключений не будет.
Ранее сообщалось, что во Франции будут вводится ковидные паспорта. Попасть в общественные места без них будет практически невозможно.
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Источник — Tennis Majors
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