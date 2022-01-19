Со следующей недели во Франции могут играть лишь вакцинированные теннисисты

События развиваются стремительно

  • 19.01.2022 21:35
  • 244 просмотра
  • 0 комментариев
Со следующей недели во Франции могут играть лишь вакцинированные теннисисты
© Ролан Гаррос

ATP сообщила игрокам, что со следующей недели на всех соревнованиях во Франции вводится обязательная вакцинация.
 
Теннисистам сообщили, что «в ближайшее время французское правительство примет закон, запрещающий непривитым спортсменам участвовать в любых спортивных соревнованиях».
 
В тоже время, будут существовать медотводы, от прививок можно будет получить освобождение по медицинским причинам. Других исключений не будет.
 
Ранее сообщалось, что во Франции будут вводится ковидные паспорта. Попасть в общественные места без них будет практически невозможно.

Читайте также: Правила изменились. На Ролан Гаррос допустят только вакцинированных

Источник — Tennis Majors

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности