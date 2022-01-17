Правила изменились. На Ролан Гаррос допустят только вакцинированных

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню сообщила, что для участия в соревнованиях на территории страны спортсменам потребуется вакцинация от коронавируса.



«Вводятся ковидные паспорта. Как только закон будет принят, вакцинация будет необходима для попадания в общественные места (стадионы, театры и салоны). Это касается как зрителей, так и участников, как французов, так и иностранцев.



Спасибо спортивному движению за работу по убеждению тех редких людей, которые остаются непривитыми. Мы будем вместе работать, чтобы сохранить соревнования и стать лицом этих мер на международном уровне», – сообщила Марасиняню.



Из этого заявления можно сделать вывод, что все участники Ролан Гаррос должны быть вакцинированными. Еще вчера была информация о том, что во время проведения грунтового мейджора могут создать «пузырь», позволяющий невакцинированным спортсменам все же сыграть на кортах Парижа.



В этом году Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня, действующий чемпион – Новак Джокович.