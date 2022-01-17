Правила изменились. На Ролан Гаррос допустят только вакцинированных

Еще вчера сообщалось совсем другое

  • 17.01.2022 15:44
  • 568 просмотров
  • 4 комментария
Правила изменились. На Ролан Гаррос допустят только вакцинированных
© Ролан Гаррос

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню сообщила, что для участия в соревнованиях на территории страны спортсменам потребуется вакцинация от коронавируса.
 
«Вводятся ковидные паспорта. Как только закон будет принят, вакцинация будет необходима для попадания в общественные места (стадионы, театры и салоны). Это касается как зрителей, так и участников, как французов, так и иностранцев.
 
Спасибо спортивному движению за работу по убеждению тех редких людей, которые остаются непривитыми. Мы будем вместе работать, чтобы сохранить соревнования и стать лицом этих мер на международном уровне», – сообщила Марасиняню.
 
Из этого заявления можно сделать вывод, что все участники Ролан Гаррос должны быть вакцинированными. Еще вчера была информация о том, что во время проведения грунтового мейджора могут создать «пузырь», позволяющий невакцинированным спортсменам все же сыграть на кортах Парижа.
 
В этом году Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня, действующий чемпион – Новак Джокович. 

Источник — Le Parisien

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 17.01.2022 16:15
    +4
    Тепер Джокович тільки на Кубку кремля має шанс зіграти?
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 17.01.2022 16:28
    +2
    Комуняка джока со своим неадекватным папашкой, подосрал всем антивакцинаторам. Молодец, давай продолжай спасать мир от богачей и корпораций. Клоуны бл.
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    Serge790
    Serge790, 17.01.2022 17:21
    0
    Хіба спутніком буде вакцинуватись як і їх "братушкі"
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 17.01.2022 16:00
    -1
    rкруто ты папал на тв
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