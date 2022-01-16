На Ролан Гаррос могут допустить невакцинированных теннисистов

Французская федерация тенниса работает над тем, чтобы на Ролан Гаррос смогли принять участие непривитые иностранные спортсмены.



«Наши команды работают в сотрудничестве с государственными органами, которые в свое время уточнят правила, касающиеся приема непривитых иностранных спортсменов на наш турнир.



Новак Джокович – великий чемпион, и мы можем представить его разочарование из-за того, что он не смог защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии. Но мы также понимаем и организаторов турнира», – сказал Жиль Мореттон, президент ФФТ.



Министр спорта Франции Роксана Марасиняню рассказала, что может быть организован «пузырь», позволяющий невакцинированным спортсменам все же сыграть на кортах Парижа.



В этом году Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня, Джокович – действующий чемпион.