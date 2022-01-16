На Ролан Гаррос могут допустить невакцинированных теннисистов

Хорошие новости для Новака Джоковича

  • 16.01.2022 18:50
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На Ролан Гаррос могут допустить невакцинированных теннисистов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французская федерация тенниса работает над тем, чтобы на Ролан Гаррос смогли принять участие непривитые иностранные спортсмены.
 
«Наши команды работают в сотрудничестве с государственными органами, которые в свое время уточнят правила, касающиеся приема непривитых иностранных спортсменов на наш турнир.
 
Новак Джокович – великий чемпион, и мы можем представить его разочарование из-за того, что он не смог защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии. Но мы также понимаем и организаторов турнира», – сказал Жиль Мореттон, президент ФФТ.
 
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню рассказала, что может быть организован «пузырь», позволяющий невакцинированным спортсменам все же сыграть на кортах Парижа.
 
В этом году Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня, Джокович – действующий чемпион.

Источник — L'Equipe

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