На Ролан Гаррос могут допустить невакцинированных теннисистов

Французская федерация тенниса работает над тем, чтобы на Ролан Гаррос смогли принять участие непривитые иностранные спортсмены.
«Наши команды работают в сотрудничестве с государственными органами, которые в свое время уточнят правила, касающиеся приема непривитых иностранных спортсменов на наш турнир.
Новак Джокович – великий чемпион, и мы можем представить его разочарование из-за того, что он не смог защитить свой титул на Открытом чемпионате Австралии. Но мы также понимаем и организаторов турнира», – сказал Жиль Мореттон, президент ФФТ.
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню рассказала, что может быть организован «пузырь», позволяющий невакцинированным спортсменам все же сыграть на кортах Парижа.
В этом году Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня, Джокович – действующий чемпион.
Источник — L'Equipe
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