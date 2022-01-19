Будет титул? Монфис показал лучший старт на турнирах Grand Slam в карьере

Французский теннисист Гаэль Монфис уверенно вышел в третий раунд Australian Open-2022.
В первых двух матчах он за шесть сетов проиграл всего 10 геймов. Это лучший старт француза на турнирах Большого шлема.
Отметим, что Гаэль находится в той четверти сетки, где изначально был Новак Джокович. Теперь у Монфис есть отличные шансы показать хороший результат на австралийском мейджоре.
Ранее муж Элины Свитолиной дальше 1/4 финала в рамках турниров Grand Slam не заходил.
Следующим соперником Монфиса будет 19-я ракетка мира Кристиан Гарин из Чили.
Источник — ITF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.