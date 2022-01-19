Будет титул? Монфис показал лучший старт на турнирах Grand Slam в карьере

Французский теннисист Гаэль Монфис уверенно вышел в третий раунд Australian Open-2022.



В первых двух матчах он за шесть сетов проиграл всего 10 геймов. Это лучший старт француза на турнирах Большого шлема.



Отметим, что Гаэль находится в той четверти сетки, где изначально был Новак Джокович. Теперь у Монфис есть отличные шансы показать хороший результат на австралийском мейджоре.



Ранее муж Элины Свитолиной дальше 1/4 финала в рамках турниров Grand Slam не заходил.

Следующим соперником Монфиса будет 19-я ракетка мира Кристиан Гарин из Чили.