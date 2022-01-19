Будет титул? Монфис показал лучший старт на турнирах Grand Slam в карьере

Муж Элины Свитолиной находится в отличной форме

  • 19.01.2022 20:05
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Будет титул? Монфис показал лучший старт на турнирах Grand Slam в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис уверенно вышел в третий раунд Australian Open-2022.
 
В первых двух матчах он за шесть сетов проиграл всего 10 геймов. Это лучший старт француза на  турнирах Большого шлема.
 
Отметим, что Гаэль находится в той четверти сетки, где изначально был Новак Джокович. Теперь у Монфис есть отличные шансы показать хороший результат на австралийском мейджоре.
 
Ранее муж Элины Свитолиной дальше 1/4 финала в рамках турниров Grand Slam не заходил.

Следующим соперником Монфиса будет 19-я ракетка мира Кристиан Гарин из Чили.

Источник — ITF

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