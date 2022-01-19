Костюк и Ястремская сыграют в паре. Расписание украинок на AO на 20 января

В четверг на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины

  • 19.01.2022 19:52
  • 998 просмотров
  • 3 комментария
Костюк и Ястремская сыграют в паре. Расписание украинок на AO на 20 января
© ФТУ. Марта Костюк и Даяна Ястремская

20 января украинские теннисистки проведут матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины, все они будут играть в парном разряде.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Корт №6 (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Кори Гауфф / Кэти Макнелли (США, 8)
 
Корт №15 (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Ангелина Калинина / Варвара Грачева (Украина / Россия) – Виктория Кужмова / Вера Звонарева (Словакия / Россия, 16)
 
Корт №6 (второй запуск, 03:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия, 11) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Timur24
    Timur24, 19.01.2022 20:37
    +1
    Oksana Karpevych, 19.01.2022 20:24
    Знову о 2 ночі Хтось дивитись планує?
    я буду як завжди)
    Ссылка
    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 19.01.2022 20:24 (изменен)
    +1
    Знову о 2 ночі Хтось дивитись планує?
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 19.01.2022 20:07
    0
    Две девочки-красавицы
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