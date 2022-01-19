Костюк и Ястремская сыграют в паре. Расписание украинок на AO на 20 января

20 января украинские теннисистки проведут матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины, все они будут играть в парном разряде.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №6 (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Кори Гауфф / Кэти Макнелли (США, 8)
Корт №15 (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Ангелина Калинина / Варвара Грачева (Украина / Россия) – Виктория Кужмова / Вера Звонарева (Словакия / Россия, 16)
Корт №6 (второй запуск, 03:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия, 11) – Виктория Голубич / Жиль Тайхманн (Швейцария)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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