ВИДЕО. Забил в обратную сторону сетки. Забавный момент на Australian Open

Испанец Пабло Карреньо-Буста отметился удивительным и очень редким ударов в матче с Тэллоном Грикспором из Нидерландов.



Соперник испанца коряво пробил смэш, мяч перелетел сетку, но закрутился на сторону Грикспора. По правилам, в случае отсутствия касания от Карреньо-Бусты к мячу, это очко уходило бы представителю Нидерландов. Но Пабло невероятным образом успел добежать на чужую половину корта и вколотить мяч в сетку. По правилам это очко испанца, потому что самой сетки он не касался.

Отметим, что Пабло Карреньо-Буста выиграл матч в пяти сетах.



Нечто подобное было в одном из парных поединков на прошлом US Open.

ВИДЕО. Забежал за сетку. Удивительный розыгрыш на US Open