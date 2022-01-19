ВИДЕО. Забил в обратную сторону сетки. Забавный момент на Australian Open

Испанец Пабло Карреньо-Буста отметился удивительным и очень редким ударов в матче с Тэллоном Грикспором из Нидерландов.
Соперник испанца коряво пробил смэш, мяч перелетел сетку, но закрутился на сторону Грикспора. По правилам, в случае отсутствия касания от Карреньо-Бусты к мячу, это очко уходило бы представителю Нидерландов. Но Пабло невероятным образом успел добежать на чужую половину корта и вколотить мяч в сетку. По правилам это очко испанца, потому что самой сетки он не касался.
Отметим, что Пабло Карреньо-Буста выиграл матч в пяти сетах.
Нечто подобное было в одном из парных поединков на прошлом US Open.
Источник — Sport.ua
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