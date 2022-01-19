ВИДЕО. Забил в обратную сторону сетки. Забавный момент на Australian Open

Пабло Карреньо-Буста порадовал зрителей на трибунах

  • 19.01.2022 19:22
  • 601 просмотр
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ВИДЕО. Забил в обратную сторону сетки. Забавный момент на Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Карреньо Буста

Испанец Пабло Карреньо-Буста отметился удивительным и очень редким ударов в матче с Тэллоном Грикспором из Нидерландов.
 
Соперник испанца коряво пробил смэш, мяч перелетел сетку, но закрутился на сторону Грикспора. По правилам, в случае отсутствия касания от Карреньо-Бусты к мячу, это очко уходило бы представителю Нидерландов. Но Пабло невероятным образом успел добежать на чужую половину корта и вколотить мяч в сетку. По правилам это очко испанца, потому что самой сетки он не касался.

Отметим, что Пабло Карреньо-Буста выиграл матч в пяти сетах.
 
Нечто подобное было в одном из парных поединков на прошлом US Open.

ВИДЕО. Забежал за сетку. Удивительный розыгрыш на US Open

Источник — Sport.ua

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