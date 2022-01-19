Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль в отличной форме. Счастлива, что он счастлив»

Элина Свитолина, которая вышла в 3-й круг Australian Open, довольна тем, что ее муж Гаэль Монфис позитивно начал турнир и пробился в следующий раунд.
«Последние результаты Гаэля? Да, он в хорошей форме, показывает отличный теннис. Я очень счастлива видеть, что он счастлив. Это то, чего я всегда ему желаю», - сказала Свитолина.
Элина в 3-м круге сыграет против Виктории Азаренко.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Він був в чудовій спортивній формі. От тільки на пузі вона в нього вже не сходилася."
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.