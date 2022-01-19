Георгий СУДАКОВ: «Шевченко – принципиальный тренер, его сильно уважают»

Хавбек «Шахтера» - о работе с Андреем Шевченко

  • 19.01.2022 16:22
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Георгий СУДАКОВ: «Шевченко – принципиальный тренер, его сильно уважают»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о том, чему научился под руководством Андрея Шевченко в сборной Украины:

«Чему научил Шевченко? Тяжело сказать. Мне, наверное, больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Мальдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас «Шахтер». Когда мне это все объяснили, то, приехав в «Шахтер», мне уже было намного легче.

Шевченко — принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер — такого чтобы вынести для себя я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное. Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков — хороший тренер, может себя показать».

Ранее Судаков заявил, что хотел бы однажды вернуться в «Металлист».

Источник — Sportarena

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