Георгий СУДАКОВ: «Хотел бы когда-нибудь вернуться в Металлист»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который воспитывался в академии «Металлиста», надеется в будущем сыграть за харьковскую команду.

«Металлист» - родная команда, связаны теплые воспоминания. Все свое детство провел там, с 10 до 15 лет. Я попал в тот самый-самый сильный «Металлист». Помню еще ту атмосферу на стадионе великолепную. В Харькове очень любят футбол. Конечно, я рад, что «Металлист» возвращается. Сейчас академия возрождается, у меня младший брат там занимается. Надеюсь, команда вернется на топ-уровень».

«Чувствую себя воспитанником «Металлиста». Честно говоря, когда-нибудь хотел бы вернуться в «Металлист».

«Потому что осталась в памяти та атмосфера, когда я мячи подавал еще. Конечно, я бы хотел сыграть за «Металлист», но я рад, что нахожусь в «Шахтере». Это топ-клуб», - сказал Судаков.