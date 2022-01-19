Георгий СУДАКОВ: «Хотел бы когда-нибудь вернуться в Металлист»

Хавбек «Шахтера» считает себя воспитанником харьковской команды

  • 19.01.2022 14:27
  • 1612 просмотров
  • 5 комментариев
Георгий СУДАКОВ: «Хотел бы когда-нибудь вернуться в Металлист»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который воспитывался в академии «Металлиста», надеется в будущем сыграть за харьковскую команду.

«Металлист» - родная команда, связаны теплые воспоминания. Все свое детство провел там, с 10 до 15 лет. Я попал в тот самый-самый сильный «Металлист». Помню еще ту атмосферу на стадионе великолепную. В Харькове очень любят футбол. Конечно, я рад, что «Металлист» возвращается. Сейчас академия возрождается, у меня младший брат там занимается. Надеюсь, команда вернется на топ-уровень».

«Чувствую себя воспитанником «Металлиста». Честно говоря, когда-нибудь хотел бы вернуться в «Металлист».

«Потому что осталась в памяти та атмосфера, когда я мячи подавал еще. Конечно, я бы хотел сыграть за «Металлист», но я рад, что нахожусь в «Шахтере». Это топ-клуб», - сказал Судаков.

Источник — Sportarena

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    Andy_P, 19.01.2022 14:45
    +5
    Как только Ярославский стал деньгами снова сорить - всех потянуло обратно, в Металлист? Логично и понятно
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 14:33
    +4
    Вернёшься, сначала в Мариуполь лет на 5-7с а потом и в Металлист вернёшься
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    Сергей Заскаль, 19.01.2022 15:20
    0
    Все нормальные хотят в Европу!Ну разве что хочет вернуться как Коноплянка,тогда согласен!
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:48
    -3
    Andy_P, 19.01.2022 14:45
    Как только Ярославский стал деньгами снова сорить - всех потянуло обратно, в Металлист? Логично и понятно
    Больше денег чем в Шахтёре в Украине нет и не будет нигде.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:38
    -6
    Funny______Cat, 19.01.2022 14:33
    Вернёшься, сначала в Мариуполь лет на 5-7с а потом и в Металлист вернёшься
    Тебя это точно никак не касается, ваш удел это Шкурины из ЦСКА.
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