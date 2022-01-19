Марта КОСТЮК: «У меня нет побед над соперницами топ-10. Хочется выиграть»

Украинка рассчитывает на успех против 6-й ракетки мира

  • 19.01.2022 16:11
  • 416 просмотров
  • 2 комментария
Марта КОСТЮК: «У меня нет побед над соперницами топ-10. Хочется выиграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Austalian Open, где сыграет против Паулы Бадосы (WTA 6).

«Я не считаю, что это будет какой-то принципиальный поединок. Но могу сказать, что у многих игроков моего возраста уже есть победы над соперницами из топ-10, а у меня нет. Это не давит, но я знаю, что достаточно комфортно чувствую себя с соперницами из топ-20, топ-30. Да, есть такие теннисистки, как Симона Халеп. Она может быть 16-й в рейтинге, но мне сложно с ней играть».

«Так что мне очень хочется выиграть свой следующий матч. Я буду делать все возможное, но не стану давить на себя. Мне будет очень приятно разделить корт с Паулой. Я просто хочу придерживаться своей первоначальной цели - показывать хорошую, стабильную, активную игру, а каким будет результат - узнаем в пятницу».

«Зачем мне дополнительное давление? Это будет еще один матч, еще один шаг куда-то, надеюсь, что шаг вперед», - сказала Костюк.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    alex55
    online
    alex55, 19.01.2022 16:33
    0
    удачи, Марта.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 19.01.2022 16:33 (изменен)
    0
    Марта уже заслужила победу над таким соперником, постоянно даёт бой, но выиграла все раз и то Мугуруса играла с травмой. Больше всего вспоминается матч с Осакой, когда Марта имела тройной брейк, в 3 сете, но тогда много начала ошибаться после чего посыпалось, такой матч должен был ее чему-то научит, если будет тоже самое в матче с Бадосой, она все же сможет довести его до конца!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности