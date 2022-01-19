Марта КОСТЮК: «У меня нет побед над соперницами топ-10. Хочется выиграть»

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг Austalian Open, где сыграет против Паулы Бадосы (WTA 6).

«Я не считаю, что это будет какой-то принципиальный поединок. Но могу сказать, что у многих игроков моего возраста уже есть победы над соперницами из топ-10, а у меня нет. Это не давит, но я знаю, что достаточно комфортно чувствую себя с соперницами из топ-20, топ-30. Да, есть такие теннисистки, как Симона Халеп. Она может быть 16-й в рейтинге, но мне сложно с ней играть».

«Так что мне очень хочется выиграть свой следующий матч. Я буду делать все возможное, но не стану давить на себя. Мне будет очень приятно разделить корт с Паулой. Я просто хочу придерживаться своей первоначальной цели - показывать хорошую, стабильную, активную игру, а каким будет результат - узнаем в пятницу».

«Зачем мне дополнительное давление? Это будет еще один матч, еще один шаг куда-то, надеюсь, что шаг вперед», - сказала Костюк.