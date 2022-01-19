Источник: Зинченко не контактировал с Бетисом и продлит контракт с Сити

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не контактировал с «Бетисом», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщает vZbirna.

Зинченко не намерен покидать «Манчестер Сити». Вскоре он подпишет новый контракт с клубом.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Зинченко 2 ассиста в 12 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.