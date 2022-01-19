Источник: Зинченко не контактировал с Бетисом и продлит контракт с Сити

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не контактировал с «Бетисом», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщает vZbirna.
Зинченко не намерен покидать «Манчестер Сити». Вскоре он подпишет новый контракт с клубом.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Зинченко 2 ассиста в 12 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Источник — vZbirna
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.