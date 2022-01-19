Источник: Зинченко не контактировал с Бетисом и продлит контракт с Сити

Украинский хавбек не намерен менять клуб

  • 19.01.2022 15:59
  • 1067 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Зинченко не контактировал с Бетисом и продлит контракт с Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не контактировал с «Бетисом», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщает vZbirna.

Зинченко не намерен покидать «Манчестер Сити». Вскоре он подпишет новый контракт с клубом.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Зинченко 2 ассиста в 12 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Источник — vZbirna

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    anacreon, 19.01.2022 16:20
    +1
    Ну конечно переподпишет. Для Сити это прекрасный игрок ротации. Стоил гроши. Зарплата небольшая. Неконфликтный и старательный. Не косячит.
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    umnuy2
    umnuy2, 19.01.2022 16:37
    0
    anacreon, 19.01.2022 16:20
    Ну конечно переподпишет. Для Сити это прекрасный игрок ротации. Стоил гроши. Зарплата небольшая. Неконфликтный и старательный. Не косячит.
    да и смысл в бетис какой-то идти когда ты в топ клубе мира
    Ссылка
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