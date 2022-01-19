Бетис заинтересован в переходе Зинченко

25-летний футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко в январское трансферное окно может сменить клубную прописку.

Игроком «Манчестер Сити» интересуется испанский «Бетис», который уже запрашивал информацию у «горожан» о возможности осуществления трансфера.

Вероятнее всего, речь идет об аренде.

🔴"El NEWCASTLE está CONVENCIDO de que LLEGARÁ DIEGO CARLOS"



🟢"El BETIS ha preguntado por ZINCHENKO para el mercado de invierno"



¡Atento a la información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoFichajes! pic.twitter.com/6MawKgFw1W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2022

В нынешнем сезоне Зинченко провел 12 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых записал в актив 2 результативные передачи.