Бетис заинтересован в переходе Зинченко

25-летний футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко в январское трансферное окно может сменить клубную прописку.
Игроком «Манчестер Сити» интересуется испанский «Бетис», который уже запрашивал информацию у «горожан» о возможности осуществления трансфера.
Вероятнее всего, речь идет об аренде.
🔴"El NEWCASTLE está CONVENCIDO de que LLEGARÁ DIEGO CARLOS"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2022
🟢"El BETIS ha preguntado por ZINCHENKO para el mercado de invierno"
¡Atento a la información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoFichajes! pic.twitter.com/6MawKgFw1W
В нынешнем сезоне Зинченко провел 12 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых записал в актив 2 результативные передачи.
Источник — El Chiringuito TV
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