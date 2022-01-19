Шахтер в Турции: команда прошла специальное тестирование

Роберто Де Дзерби освободил футболистов от вечерней тренировки

  • 19.01.2022 14:56
  • 281 просмотр
  • 3 комментария
Шахтер в Турции: команда прошла специальное тестирование
© ФК Шахтер Донецк

Четвертый день «Шахтера» на сборе в Турции. После завтрака команду ждало тестирование на поле в четырех группах. Ровно такие же исследования «оранжево-черные» проходили на летнем австрийском сборе. В Турции вновь присутствует функциональная исследовательская группа под руководством Эрманно Рампинини, которая собирает и анализирует данные по всем игрокам.

Португальский диетолог Филипе Соуза произвел замеры мышечной и жировой массы. В ходе сборов футболисты будут выходить на оптимальные показатели благодаря тренировкам и сбалансированному питанию, и позже будет проведено повторное оценивание.

На поле исследовательская группа предложила «горнякам» несколько видов бега: на короткие и средние дистанции, а также челночный с сокращением промежутков для отдыха. Вместе с тем производился забор крови из уха, чтобы знать показатели в обычном состоянии и после нагрузки, и осуществлялась электрическая стимуляция, а проще говоря удары током, для проверки реакции мышц.

– Тестирование показательно и для тренеров, и для нас, дает возможность узнать, кто в каком состоянии находится после длительного отдыха, как работать и как восстанавливаться, – отметил защитник «горняков» Валерий Бондарь.

Роберто Де Дзерби освободил футболистов от вечерней тренировки – «Шахтер» будет отдыхать и набираться сил перед следующим рабочим днем в Белеке.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 19.01.2022 15:21
    0
    Пока Шахтер готовится на сборах, проходит тестирование, физ.нагрузки.. Дынама параллельно: Денис ПОПОВ: «Луческу знає, коли треба «всунути»
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    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 19.01.2022 15:34 (изменен)
    -1
    Alexander Киев, 19.01.2022 15:21
    Пока Шахтер готовится на сборах, проходит тестирование, физ.нагрузки.. Дынама параллельно: Денис ПОПОВ: «Луческу знає, коли треба «всунути»
    Клоун из Донецка, который мечтает жить в столице , Динамо Киев на таких же сборах. А Попов присоединится к команде на вторых сборах
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:57
    -1
    У лучших всё лучшее.
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