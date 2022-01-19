Шахтер в Турции: команда прошла специальное тестирование

Четвертый день «Шахтера» на сборе в Турции. После завтрака команду ждало тестирование на поле в четырех группах. Ровно такие же исследования «оранжево-черные» проходили на летнем австрийском сборе. В Турции вновь присутствует функциональная исследовательская группа под руководством Эрманно Рампинини, которая собирает и анализирует данные по всем игрокам.

Португальский диетолог Филипе Соуза произвел замеры мышечной и жировой массы. В ходе сборов футболисты будут выходить на оптимальные показатели благодаря тренировкам и сбалансированному питанию, и позже будет проведено повторное оценивание.

На поле исследовательская группа предложила «горнякам» несколько видов бега: на короткие и средние дистанции, а также челночный с сокращением промежутков для отдыха. Вместе с тем производился забор крови из уха, чтобы знать показатели в обычном состоянии и после нагрузки, и осуществлялась электрическая стимуляция, а проще говоря удары током, для проверки реакции мышц.

– Тестирование показательно и для тренеров, и для нас, дает возможность узнать, кто в каком состоянии находится после длительного отдыха, как работать и как восстанавливаться, – отметил защитник «горняков» Валерий Бондарь.

Роберто Де Дзерби освободил футболистов от вечерней тренировки – «Шахтер» будет отдыхать и набираться сил перед следующим рабочим днем в Белеке.