ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сегодня Курченко не имеет никакого отношения к Металлисту»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал ситуацию с долгами, которые оставил предыдущий владелец клуба Сергей Курченко.

«Могут ли долги предыдущего владельца «Металлиста» помешать команде в еврокубках? Нет, конечно. Прежде чем заниматься чем-то, я всегда уточнял этот вопрос. Юристы занимаются. Они точно уверены, что это никак не повлияет.

Сумма долгов? Никто точно не знает. Есть эти долги, нет этих долгов… Это все юридические тонкости. На эти вопросы могут ответить только профессиональные юристы. Те цифры, которые мелькают в Интернете, это так… Непрофессионально. Одна бабка сказала другой.

О каком количестве игроков идет речь? Это неизвестно. Есть свои тонкости во всех этих вещах. Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Пусть юристы занимаются и отвечают.

Неприятен ли мне сам факт? Нет, почему. Это жизнь. Мне он неприятен тем, что предыдущий собственник не рассчитался (или не до конца рассчитался) с людьми. Это неприятно. Но ко мне это не имеет никакого отношения. Я никому не должен не то что ни цента — ни атома.

Имя «Металлиста» всегда вспоминается только в хорошем, а имя Курченко — в плохом (смеется). Какое отношение Курченко сегодня имеет к «Металлисту»? Никакого. Пусть его ищут и получают с него», — рассказал Ярославский.

Ярославский продал «Металлист» Курченко в декабре 2012 года. В 2014 году Курченко бежал из Украины, со временем прекратив финансировать клуб. «Металлист» практически прекратил существование в 2016 году и был возрожден в 2019 году.