Леся ЦУРЕНКО: «Не каждый день хорош»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение от Эшли Барти на Australian Open

  • 19.01.2022 14:17
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Леся ЦУРЕНКО: «Не каждый день хорош»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) подвела итоги разгромного поражения от 25-летней австралийки Эшли Барти (№1 WTA) в первом круге Australian Open.

Цуренко проиграла Барти в двух сетах — 0:6, 1:6.

«Не каждый день хорош. Но все равно идем вперед», — написала Леся после матча.

Источник — Instagram

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