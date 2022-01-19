Леся ЦУРЕНКО: «Не каждый день хорош»

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) подвела итоги разгромного поражения от 25-летней австралийки Эшли Барти (№1 WTA) в первом круге Australian Open.
Цуренко проиграла Барти в двух сетах — 0:6, 1:6.
«Не каждый день хорош. Но все равно идем вперед», — написала Леся после матча.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.