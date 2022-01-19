Вингер Черноморца: «Наш состав практически на 70-80% новый»

Дмитрий Юсов – об адаптации в одесской команде

  • 19.01.2022 13:42
  • 192 просмотра
  • 0 комментариев
Вингер Черноморца: «Наш состав практически на 70-80% новый»
© ФК Черноморец. Дмитрий Юсов

Вингер одесского «Черноморца» Дмитрий Юсов прокомментировал победу своей команды над польской «Лехией» (2:0) в контрольном матче.

«Команда практически на 70-80% новая, поэтому сейчас важно притереться друг к другу, понять требования тренерского штаба. От игры к игре необходимо набирать кондиции и получать хорошие ощущения на поле», - подытожил Юсов.

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности