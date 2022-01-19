Вингер Черноморца: «Наш состав практически на 70-80% новый»

Вингер одесского «Черноморца» Дмитрий Юсов прокомментировал победу своей команды над польской «Лехией» (2:0) в контрольном матче.

«Команда практически на 70-80% новая, поэтому сейчас важно притереться друг к другу, понять требования тренерского штаба. От игры к игре необходимо набирать кондиции и получать хорошие ощущения на поле», - подытожил Юсов.

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