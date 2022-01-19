Днепру-1 не нужен защитник Шленска

«Днепр-1» не интересуется 24-летним польским правым защитником «Шленска» Патриком Янасиком.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» может подписать польского футболиста.
В текущем сезоне Янасик провел за «Шленск» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €600 тысяч.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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