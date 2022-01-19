Источник: Днепр-1 сделал предложение Шленску о покупке правого защитника

Клуб УПЛ заинтересован в услугах 24-летнего Патрика Янасика

  • 19.01.2022 04:39
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Источник: Днепр-1 сделал предложение Шленску о покупке правого защитника
© Pressfocus. Патрик Янасик

Клуб УПЛ «Днепр-1» заинтересован в услугах защитника «Шленска» Патрика Янасика.

Украинский клуб сделал предложение полякам в размере 400–500 тысяч евро за переход 24-летнего игрока.

Янасик играет за «Шленск» с 2020 года, когда было заплачено 50 тысяч евро клубу «Одра» Ополе. Контракт защитника с польским клубом действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне Янасик провел за «Шленск» 15 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. «Шленск» замыкает топ-10 в чемпионате Польши.

Источник — Meczyki

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