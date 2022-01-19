Стал известен призовой фонд турнира Winter Cup 2022

Призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч у.е

  • 19.01.2022 12:58
  • 747 просмотров
  • 2 комментария
Стал известен призовой фонд турнира Winter Cup 2022
© Футбол 1/2/3

В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги.

Соревнования пройдет с 3 февраля по 12 февраля. Призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч у.е.

В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».

Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 19.01.2022 13:08
    0
    10к на 30 чоловік?
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 19.01.2022 13:27
    -3
    Тут головне не сума, а перемога. А переможе Металіст!
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