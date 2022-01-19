Стал известен призовой фонд турнира Winter Cup 2022

В турецком городе Белек состоится турнир Winter Cup 2022 с участием клубов УПЛ и Первой лиги.
Соревнования пройдет с 3 февраля по 12 февраля. Призовой фонд зимнего турнира составит 10 тысяч у.е.
В турнире примут участие «Черноморец», «Верес», «Металлист» и «Полесье».
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — Sport.ua
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