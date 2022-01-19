Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коноплянка еще способен хлопнуть дверью»

Украинский игрок не до конца раскрылся на клубном уровне, считает специалист

  • 19.01.2022 12:14
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  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коноплянка еще способен хлопнуть дверью»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о возможном уходе 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого «Шахтера».

— Предстоящий уход из «Шахтера» Евгения Коноплянки — продолжение политики смены поколений?
— Если станет играть, это для него будет большой плюс. Коноплянка еще способен хлопнуть дверью. Евгений столько пользы принес сборной Украины, а вот на клубном уровне, может, не до конца раскрылся. Но это — талант, и он не сказал еще своего последнего слова. Важнее всего сейчас для Коноплянки — играть.

— Евгений Коноплянка после «Шахтера» сможет перейти, к примеру, в «Ингулец» или «Колос»?
— Ему нынче выбирать не приходится. Женя долго не играл, теперь нужно определяться. Важно, чтобы тренер в него верил. Коноплянка многое доказал, но способен еще на большее. Если перейдет в новую команду и будет выступать на постоянной основе, это будет плюсом для всех.

Ранее сообщалось, что Коноплянка может продолжить карьеру в «Днепре-1».

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 19.01.2022 12:24
    +1
    Атакующий игрок даже в шахте и упл оказался не нужен и время опять потерял, чем он там хлопать то будет
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