Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Коноплянка еще способен хлопнуть дверью»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о возможном уходе 32-летнего украинского вингера Евгения Коноплянки из донецкого «Шахтера».

— Предстоящий уход из «Шахтера» Евгения Коноплянки — продолжение политики смены поколений?

— Если станет играть, это для него будет большой плюс. Коноплянка еще способен хлопнуть дверью. Евгений столько пользы принес сборной Украины, а вот на клубном уровне, может, не до конца раскрылся. Но это — талант, и он не сказал еще своего последнего слова. Важнее всего сейчас для Коноплянки — играть.

— Евгений Коноплянка после «Шахтера» сможет перейти, к примеру, в «Ингулец» или «Колос»?

— Ему нынче выбирать не приходится. Женя долго не играл, теперь нужно определяться. Важно, чтобы тренер в него верил. Коноплянка многое доказал, но способен еще на большее. Если перейдет в новую команду и будет выступать на постоянной основе, это будет плюсом для всех.

Ранее сообщалось, что Коноплянка может продолжить карьеру в «Днепре-1».