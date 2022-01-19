Гаттузо после увольнения Шевченко может возглавить Дженоа

Руководство клуба ищет замену украинскому тренеру

  • 19.01.2022 12:03
  • 211 просмотров
  • 1 комментарий
Гаттузо после увольнения Шевченко может возглавить Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» после увольнения Андрея Шевченко вскоре может получить нового главного тренера.

Как сообщает источник, руководство клуба хочет назначить на этот пост Дженнаро Гаттузо.

Журналист Альфредо Педулла отмечает, что стороны уже провели переговоры.

Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он покинул спустя 3 недели после назначения.

Ранее сообщалось, что Шевченко остался на контракте с «Дженоа».

Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 19.01.2022 12:10
    +1
    Ніхто не піде в то болото, де недають працювати, свого часи так було в карпатах, де через кожен місяць-два змінювали тренера, таяк би проблема в тренері а не в керівництві клубу
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