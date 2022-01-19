Гаттузо после увольнения Шевченко может возглавить Дженоа

«Дженоа» после увольнения Андрея Шевченко вскоре может получить нового главного тренера.
Как сообщает источник, руководство клуба хочет назначить на этот пост Дженнаро Гаттузо.
Журналист Альфредо Педулла отмечает, что стороны уже провели переговоры.
Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он покинул спустя 3 недели после назначения.
Ранее сообщалось, что Шевченко остался на контракте с «Дженоа».
Источник — Calciomercato
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