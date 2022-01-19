ПАВЕЛКО: «Был удивлен, как быстро Ярославский и Буткевич нашли общий язык»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что ему очень понравилась идея проведения турнира Winter Cup 2022.

«Я уверен, что Кубок сам по себе очень гармонично вписался в зимнее межсезонье. Я думаю, надо поблагодарить двух партнеров: компанию Геннадия Буткевича и Александра Ярославского, которые поддержали идею. Я уверен, что это хороший пример.

Я помню первую встречу между ними. Как раз я присутствовал на этой встрече. Я их знакомил, и был очень удивлен, как они быстро нашли общий язык. Они очень быстро подружились и начали общаться. На теме футбола у них завязались очень хорошие взаимоотношения. На футбольном поле это, кстати, будет очень интересно посмотреть.

Я обязательно буду смотреть трансляции Кубка. Постараюсь посмотреть все матчи, ведь идея сама по себе интересная. Если она покажет хороший результат, то, я уверен, что на следующее зимнее межсезонье можно будет планировать традиционный Кубок», - сказал Павелко.

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