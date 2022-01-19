ФОТО. Марта Костюк в купальнике отдыхает в бассейне

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA), которая ранее вышла в третий круг Australian Open, между матчами восстанавливается в бассейне.
Свежее фото из Мельбурна украинка опубликовала в Instagram.
В третьем круге турнира Марта встретится с 24-летней испанкой Паулой Бадосой (№6 WTA). Поединок должен состояться 21 января.
Источник — Instagram
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