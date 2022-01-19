Юрий ВИРТ: «Согласился изменить план сборов ради участия в Winter Cup»

Главный тренер Вереса Юрий Вирт высказался об участии в Winter Cup 2022.

«Нам позвонили и сказали, что есть возможность принять участие в таком турнире. Я даже согласился, чтобы мы изменили план тренировочных сборов. Это турнир с хорошими, амбициозными командами, имеющими хороших спонсоров. О «Металлисте», «Полесье» и «Черноморце» сейчас очень много говорят. Так что на таких командах мы проверим себя, ведь спарринги с украинскими клубами нам тоже нужны. Здесь есть спортивная сторона, есть турнир, на который наши футболисты хотят ехать и побеждать», - сказал Вирт.

Напомним, что Winter Cup 2022 стартует уже 3 февраля.

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