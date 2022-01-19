Никита ШЕВЧЕНКО: «Мы еще не видели Данченко. Помочь можно только словом»

Вратарь «Зари» – о трагедии в семье бывшего одноклубника

  • 19.01.2022 10:51
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Никита ШЕВЧЕНКО: «Мы еще не видели Данченко. Помочь можно только словом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никита Шевченко

Голкипер луганской «Зари» Никита Шевченко высказал слова поддержки партнеру по команде Олегу Данченко, жена которого трагически погибла в автокатастрофе.

«Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили весть. Я думаю, он приедет и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом», - сказал Шевченко.

Отметим, что Олег Данченко перешел в луганский клуб в это зимнее межсезонье. До этого игрок несколько сезонов выступал в российских командах.

Источник — Футбол 1/2/3

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