Никита ШЕВЧЕНКО: «Мы еще не видели Данченко. Помочь можно только словом»

Голкипер луганской «Зари» Никита Шевченко высказал слова поддержки партнеру по команде Олегу Данченко, жена которого трагически погибла в автокатастрофе.
«Мы еще не видели Олега. Он уехал сразу после того, как сообщили весть. Я думаю, он приедет и мы поговорим. В таких случаях можно помочь только морально и словом», - сказал Шевченко.
Отметим, что Олег Данченко перешел в луганский клуб в это зимнее межсезонье. До этого игрок несколько сезонов выступал в российских командах.
Источник — Футбол 1/2/3
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