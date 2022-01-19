Бухал прошел медосмотр в Кривбассе

Один из лидеров Первой лиги активизировался на трансферном рынке.
18 января успешно прошел медосмотр для «Кривбасса» центральный защитник Глеб Бухал. Вскоре он должен подписать контракт с криворожским клубом.
Напомним, что 26-летний защитник раньше выступал за киевский «Арсенал», «Mеталлист», «Чайку», «Львов» и «Александрию».
Ранее сообщалось о том, что Бухалом также интересуется «Минай».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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