Олег КУДРИК: «Решающим в переходе был звонок Калитвинцева»

Известный вратарь – о переходе в «Полесье»

  • 19.01.2022 09:18
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Олег КУДРИК: «Решающим в переходе был звонок Калитвинцева»
© ФК Мариуполь. Олег Кудрик

Новичок «Полесья» Олег Кудрик рассказал о том, что мотивировало его на переход в команду из Первой лиги.

«Юрий Калитвинцев перезвонил ко мне. Он меня убедил. После его слов принял решение переходить в «Полесье».

Что он мне сказал? Все было по-человечески. Мне уже было приятно, что он ко мне позвонил. Больше говорили про футбол, об его видении футбола. Сказал, что будет рад меня видеть в команде. Эти слова меня подкупили - и я сразу принял решение. Не думал ничего особенного.

Команда хорошая, футболисты высокого уровня. «Полесье» было бы не на последних местах в Премьер-Лиге. Где-то не вышло с результатом в первом круге. Но, думаю, если все вместе приложим усилия, то сможем вытянуть эту ситуацию», - сказал Кудрик.

Источник — Футбол 1/2/3

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