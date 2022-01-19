Суарес хочет воссоединиться с Джеррардом в Астон Вилле

Уругваец хочет вернуться в АПЛ

  • 19.01.2022 08:57
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Суарес хочет воссоединиться с Джеррардом в Астон Вилле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий Луис Суарес может покинуть «Атлетико». Уругваец сам хочет сменить обстановку.

Ранее форвард уже отклонил предложения от «Палмейраса», «Коринтианса» и «Атлетико Минейро», а также одного клуба из Саудовской Аравии.

Источник утверждает, что Суареса хочет вернуться в Английскую Премьер-Лигу и играть под руководством своего бывшего партнёра по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда за «Астон Виллу».

В этом сезоне Суарес сыграл 26 матчей за «Атлетико», забил 8 мячей и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в МЛС.

Источник — Goal.com

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