Суарес хочет воссоединиться с Джеррардом в Астон Вилле

Нападающий Луис Суарес может покинуть «Атлетико». Уругваец сам хочет сменить обстановку.
Ранее форвард уже отклонил предложения от «Палмейраса», «Коринтианса» и «Атлетико Минейро», а также одного клуба из Саудовской Аравии.
Источник утверждает, что Суареса хочет вернуться в Английскую Премьер-Лигу и играть под руководством своего бывшего партнёра по «Ливерпулю» Стивена Джеррарда за «Астон Виллу».
В этом сезоне Суарес сыграл 26 матчей за «Атлетико», забил 8 мячей и сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в МЛС.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.