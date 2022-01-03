Суарес решил покинуть Атлетико

34-летний уругвайский бомбардир мадридского «Атлетико» Луис Суарес принял решение покинуть клуб по завершении текущего контракта, который рассчитан до будущего лета.

Футболист продолжит карьеру в «Интере» из Майами. Также в «Интере» надеются, что клубу удастся подписать аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси. Ранее Суарес и Месси вместе защищали цвета каталонской «Барселоны».

Суарес выступает за «Атлетико» после перехода из «Барселоны» осенью 2020 года за €7 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мадридскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.