Суарес решил покинуть Атлетико

34-летний уругвайский бомбардир мадридского «Атлетико» Луис Суарес принял решение покинуть клуб по завершении текущего контракта, который рассчитан до будущего лета.
Футболист продолжит карьеру в «Интере» из Майами. Также в «Интере» надеются, что клубу удастся подписать аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси. Ранее Суарес и Месси вместе защищали цвета каталонской «Барселоны».
Суарес выступает за «Атлетико» после перехода из «Барселоны» осенью 2020 года за €7 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мадридскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.
Источник — El Nacional
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