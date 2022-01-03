Суарес решил покинуть Атлетико

Уругвайский форвард продолжит карьеру в США

  • 03.01.2022 19:21
  • 1955 просмотров
  • 1 комментарий
Суарес решил покинуть Атлетико
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний уругвайский бомбардир мадридского «Атлетико» Луис Суарес принял решение покинуть клуб по завершении текущего контракта, который рассчитан до будущего лета.

Футболист продолжит карьеру в «Интере» из Майами. Также в «Интере» надеются, что клубу удастся подписать аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси. Ранее Суарес и Месси вместе защищали цвета каталонской «Барселоны».

Суарес выступает за «Атлетико» после перехода из «Барселоны» осенью 2020 года за €7 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мадридскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €10 миллионов.

Источник — El Nacional

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    hanter83
    online
    hanter83, 03.01.2022 19:46
    0
    Кусарес в США захотел.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности