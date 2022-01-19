Паола БАДОСА: «Костюк станет следующей звездой тура»

Грядущая соперница Марты сделала ей комплимент

  • 19.01.2022 07:38
  • 1496 просмотров
  • 0 комментариев
Паола БАДОСА: «Костюк станет следующей звездой тура»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская теннисистка Паола Бадоса поделилась ожиданиями от матча с украинкой Мартой Костюк. Соперницы встретятся в третьем круге Australian Open.

«Мы дружим (с Костюк прим.) уже давно, несколько лет. Я слежу за результатами Марты, отношусь к ней с большим уважением. Она очень талантливая. Когда меня спрашивают, кто станет следующей звездой в туре, то я говорю, что это Марта. У нее большой потенциал, она всегда опасная соперница. Мне нужно будет показать свой лучший теннис, потому что я знаю, что ей нравятся такие матчи, и в следующей игре она будет показывать лучшее, на что способна», - сказала Бадоса.

Напомним, во втором раунде Костюк одолела Сару Соррибес-Тормо из Испании. 

Источник — Twitter

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности