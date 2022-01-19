Паола БАДОСА: «Костюк станет следующей звездой тура»

Испанская теннисистка Паола Бадоса поделилась ожиданиями от матча с украинкой Мартой Костюк. Соперницы встретятся в третьем круге Australian Open.

«Мы дружим (с Костюк прим.) уже давно, несколько лет. Я слежу за результатами Марты, отношусь к ней с большим уважением. Она очень талантливая. Когда меня спрашивают, кто станет следующей звездой в туре, то я говорю, что это Марта. У нее большой потенциал, она всегда опасная соперница. Мне нужно будет показать свой лучший теннис, потому что я знаю, что ей нравятся такие матчи, и в следующей игре она будет показывать лучшее, на что способна», - сказала Бадоса.

Напомним, во втором раунде Костюк одолела Сару Соррибес-Тормо из Испании.