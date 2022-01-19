СВИТОЛИНА: «Тяжело смотреть, когда соперник травмируется во время матча»

Украинка прокомментировала отказ своей соперницы

  • 19.01.2022 07:00
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СВИТОЛИНА: «Тяжело смотреть, когда соперник травмируется во время матча»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) обыграла Армони Тан (№107 WTA) в матче второго круга Australian Open. Француженка снялась при счете 1:5 в третьем сете.

«Ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований, надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправляется быстрее. Я лидировала в счете, но потом она заиграла очень хорошо. Мне потребовалось время, чтобы вновь вернуться в игру. В начале матча я очень хорошо играла, но потом Тан усложнила мне задачу. В третьем сете было важно просто перезагрузиться, чтобы голова была ясной. Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, на что способна. Тяжело было видеть, как все для нее закончилось. Так что для меня это был тяжелый матч.

Надеюсь, что в следующем поединке против Виктории Азаренко я сыграю лучше. С Азаренко мы много играли и в одиночке, и в паре, и тренировались вместе. Мы хорошо знаем игру друг друга, поэтому поединок будет интересным. Это будет испытание и я его жду», - сказала Свитолина.

В следующем раунде Свитолина сразится против Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).

Источник — Большой теннис Украины

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