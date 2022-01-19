ПОПОВ: «Если б Селя был умнее, нашел бы журналиста и дал ему прикурить»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал скандал с форвардом «Миная» Евгением Селезневым, который угрожал журналисту программы «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву:
«Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому лучше сделал? Сейчас подключилась полиция.
Если бы Селя был умнее, то он бы приехал, нашел бы его [Сенькива] сам и где-то ему дал «прикурить», чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Нужно было немного умнее сделать это, и все».
Напомним, у Селезнева и Сенькива возник конфликт из-за того, что, по мнению футболиста, журналист распространил ложную информацию про нарушение режима Евгением. Форвард «Миная» позвонил журналисту и угрожал физической расправой.
Источник — Pressing
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Динамовец, а здраво и адекватно рассуждает.
Уважуха за такие слова.
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