ПОПОВ: «Если б Селя был умнее, нашел бы журналиста и дал ему прикурить»

Защитник «Динамо» считает, что от журналиста была провокация по-крысиному

  • 19.01.2022 06:23
  • 1443 просмотра
  • 6 комментариев
ПОПОВ: «Если б Селя был умнее, нашел бы журналиста и дал ему прикурить»
© 1927.kiev.ua. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал скандал с форвардом «Миная» Евгением Селезневым, который угрожал журналисту программы «ТаТоТаке» Андрею Сенькиву:

«Как я понял, это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист добиться? Кому лучше сделал? Сейчас подключилась полиция.

Если бы Селя был умнее, то он бы приехал, нашел бы его [Сенькива] сам и где-то ему дал «прикурить», чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Нужно было немного умнее сделать это, и все».

Напомним, у Селезнева и Сенькива возник конфликт из-за того, что, по мнению футболиста, журналист распространил ложную информацию про нарушение режима Евгением. Форвард «Миная» позвонил журналисту и угрожал физической расправой.

Источник — Pressing

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    marko2020
    online
    marko2020, 19.01.2022 07:15
    +5
    В полку недоумков прибавление. Какая же умничка Белодед, что не связалась с этим быдлюком
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 19.01.2022 06:50
    +2
    Попов лизнул задницу кормильцу! Такое же гмо по ходу!
    Ссылка
    alexander
    online
    alexander, 19.01.2022 07:24
    +1
    Поэтому нужно его быстренько продать
    Ссылка
    DK1970
    online
    DK1970, 19.01.2022 07:50
    -1
    Если бы Селя был умнее....Ой, Денис, уже вряд-ли...
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    Kovalchuk
    online
    Kovalchuk, 19.01.2022 07:36
    -4
    Все правильно сказал про журналюгу
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    xvalenok02
    xvalenok02, 19.01.2022 07:09
    -5
    Я в шоке.
    Динамовец, а здраво и адекватно рассуждает.
    Уважуха за такие слова.
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