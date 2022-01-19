АХМЕТОВ: «Я буду инвестировать много. Для реального усиления Шахтера»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, как клуб будет подходить к вопросу усиления состава:
«Я буду инвестировать много. Ровно столько, чтобы команда могла играть в такой футбол, который мы хотим видеть. Я убежден, что футбольный клуб «Шахтер» идет правильной дорогой. Здесь нужно терпение. С моей стороны будет поддержка тренерскому штабу.
Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ, что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления».
Источник — Футбол 1/2/3
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