АХМЕТОВ: «Я буду инвестировать много. Для реального усиления Шахтера»

Президент донецкого клуба рассказал, как будет осуществлять трансферы

  • 19.01.2022 06:05
  • 258 просмотров
  • 1 комментарий
АХМЕТОВ: «Я буду инвестировать много. Для реального усиления Шахтера»
© Футбол 1/2/3. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, как клуб будет подходить к вопросу усиления состава:

«Я буду инвестировать много. Ровно столько, чтобы команда могла играть в такой футбол, который мы хотим видеть. Я убежден, что футбольный клуб «Шахтер» идет правильной дорогой. Здесь нужно терпение. С моей стороны будет поддержка тренерскому штабу.

Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ, что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления».

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 19.01.2022 06:18
    0
    Давай. Ещё хотя бы три качественных трансфера этой зимой.
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