21-й тур
Кадис
2 : 2
Эспаньол
18.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Бетис разгромил Алавес, Эспаньол вырвал ничью у Кадиса на 90+6 мин

19 января сыграны два матча 21-го тура чемпионата Испании

  • 19.01.2022 01:10
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ВИДЕО. Бетис разгромил Алавес, Эспаньол вырвал ничью у Кадиса на 90+6 мин
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в матче 21-го тура чемпионата Испании «Кадис» и «Эспаньол» сыграли вничью 2:2.

У хозяев поля отличился известный нападающий Альваро Негредо. Гостям удалось отыграться на 90+6 мин, когда гол забил Рауль де Томас.

В другом матче дня «Бетис» одержал победу над «Алавесом» (4:0). У хозяев дубль оформил Борха Иглесиас, еще по мячу забили Серхио Каналес и Хуанми.

Ла Лига. 21-й тур

Кадис – Эспаньол – 2:2

Голы: Негредо, 54, Алехо, 90+1 – Морланес, 10, Рауль де Томас, 90+6.

Бетис – Алавес – 4:0

Голы: Борха Иглесиас, 11, 41, Каналес, 29, Хуанми, 54.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
90' ГОЛ ! Мяч забил Иван Алехо (Кадис).
55' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Негредо (Кадис).
10' ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Морланес (Эспаньол).

Источник — Sport.ua

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