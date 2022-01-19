ВИДЕО. Бетис разгромил Алавес, Эспаньол вырвал ничью у Кадиса на 90+6 мин

19 января в матче 21-го тура чемпионата Испании «Кадис» и «Эспаньол» сыграли вничью 2:2.
У хозяев поля отличился известный нападающий Альваро Негредо. Гостям удалось отыграться на 90+6 мин, когда гол забил Рауль де Томас.
В другом матче дня «Бетис» одержал победу над «Алавесом» (4:0). У хозяев дубль оформил Борха Иглесиас, еще по мячу забили Серхио Каналес и Хуанми.
Ла Лига. 21-й тур
Кадис – Эспаньол – 2:2
Голы: Негредо, 54, Алехо, 90+1 – Морланес, 10, Рауль де Томас, 90+6.
Бетис – Алавес – 4:0
Голы: Борха Иглесиас, 11, 41, Каналес, 29, Хуанми, 54.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Алехо (Кадис).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Негредо (Кадис).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Морланес (Эспаньол).
Источник — Sport.ua
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