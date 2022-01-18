Гана вылетела. Марокко и Габон вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

18 января сыграны матчи 3-го тура Кубка африканских наций.
В группе С сборные Габона и Марокко сыграли вничью (2:2), а Гана сенсационно уступила команде Коморских островов (2:3).
В 1/8 финала вышли Марокко (7 очков) и Габон (5 баллов). Коморские острова (3 очка) на третьей позиции, ожидают результатов матчей в других группах. Неожиданно вылетела сборная Ганы (1 очко).
Кубок африканских наций
Группа C. 3-й тур, 18 января
Габон – Марокко – 2:2
Голы: Аллевина, 21 (1:0). Буфаль, 74, пенальти (1:1). Агерд, 8, автогол (2:1). Хакими, 84 (2:2).
Габон: Амоном, Мукету-Муссунда (Амека Очанга, 64), Ойоно, Экюэль Манга, Обьянг, Палюн, Канга, Бийого Поко, Ассуму, Бупендза (Мейе, 90+1), Аллевина (Майи, 88)
Марокко: Мунир, Хакими, Масина, Агерд, Шакла (Саисс, 89), Амрабат, Унаи (Тиссудали, 89), Фажр (Баркок, 57), Шаир (Амалла, 31), Эль-Кааби (Буфаль, 57), Эн-Несири.
Предупреждения: Обьянг 36, Бупендза 45 - Амрабат 38
Судья: Дахане
Гана – Коморские острова – 2:3
Голы: Бен Набуан, 4 (0:1). Моньи, 62 (0:2). Боаки, 64 (1:2). Джику, 77 (2:2). Моньи, 85 (2:3).
Гана: Уоллакотт, Ядом (Овусу, 81), Баба (Аддо, 46), Амарти, Джику, Партей, Кьере, Иссааку (Боаки, 60), Айю, Айю, Сулемана (Пэйнтсил, 60)
Коморские острова: Бен Бойна (Аамада, 26), Заари, М`Даома, Юссуф (Абду, 90), Баширу (Абдулла, 90), М`Шангама, Моньи (Юссуф, 90), Бакари, Селемани, Юссуф Джуджа (Маттуар, 60), Бен Набуан
Предупреждения: Ядом 78 - Селемани 14
Удаления: Айю 25
Судья: Бубу.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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