Габон
2 : 2
Марокко
18.01.2022, FT

Гана вылетела. Марокко и Габон вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций

Сборная Ганы сенсационно уступила команде Коморских островов

  • 18.01.2022 23:40
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Гана вылетела. Марокко и Габон вышли в 1/8 финала Кубка африканских наций
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18 января сыграны матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

В группе С сборные Габона и Марокко сыграли вничью (2:2), а Гана сенсационно уступила команде Коморских островов (2:3).

В 1/8 финала вышли Марокко (7 очков) и Габон (5 баллов). Коморские острова (3 очка) на третьей позиции, ожидают результатов матчей в других группах. Неожиданно вылетела сборная Ганы (1 очко).

Кубок африканских наций

Группа C. 3-й тур, 18 января

Габон – Марокко – 2:2

Голы: Аллевина, 21 (1:0). Буфаль, 74, пенальти (1:1). Агерд, 8, автогол (2:1). Хакими, 84 (2:2).

Габон: Амоном, Мукету-Муссунда (Амека Очанга, 64), Ойоно, Экюэль Манга, Обьянг, Палюн, Канга, Бийого Поко, Ассуму, Бупендза (Мейе, 90+1), Аллевина (Майи, 88)

Марокко: Мунир, Хакими, Масина, Агерд, Шакла (Саисс, 89), Амрабат, Унаи (Тиссудали, 89), Фажр (Баркок, 57), Шаир (Амалла, 31), Эль-Кааби (Буфаль, 57), Эн-Несири.

Предупреждения: Обьянг 36, Бупендза 45 - Амрабат 38

Судья: Дахане

Гана – Коморские острова – 2:3

Голы: Бен Набуан, 4 (0:1). Моньи, 62 (0:2). Боаки, 64 (1:2). Джику, 77 (2:2). Моньи, 85 (2:3).

Гана: Уоллакотт, Ядом (Овусу, 81), Баба (Аддо, 46), Амарти, Джику, Партей, Кьере, Иссааку (Боаки, 60), Айю, Айю, Сулемана (Пэйнтсил, 60)

Коморские острова: Бен Бойна (Аамада, 26), Заари, М`Даома, Юссуф (Абду, 90), Баширу (Абдулла, 90), М`Шангама, Моньи (Юссуф, 90), Бакари, Селемани, Юссуф Джуджа (Маттуар, 60), Бен Набуан

Предупреждения: Ядом 78 - Селемани 14

Удаления: Айю 25

Судья: Бубу.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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