Нападающий Металлист опроверг, что собирается завершать карьеру

Форвард харьковского «Металлиста» Руслан Фомин прокомментировал информацию о том, что он собирается завершить карьеру игрока:

«Нет, это неправда! Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я – игрок «Металлиста» и остаюсь в харьковском клубе.

Да, я не поехал на сбор с «Металлистом» в Турцию и действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию.

Возможно, мы поедем на второй и третий сбор. Почему не поехал на первые сбор? На это есть причины».