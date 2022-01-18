Нападающий Металлист опроверг, что собирается завершать карьеру

Руслан Фомин отказался отвечать на вопрос, почему не поехал на сборы в Турцию

  • 18.01.2022 22:43
  • 844 просмотра
  • 1 комментарий
Нападающий Металлист опроверг, что собирается завершать карьеру
© ФК Металлист. Руслан Фомин

Форвард харьковского «Металлиста» Руслан Фомин прокомментировал информацию о том, что он собирается завершить карьеру игрока:

«Нет, это неправда! Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я – игрок «Металлиста» и остаюсь в харьковском клубе.

Да, я не поехал на сбор с «Металлистом» в Турцию и действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию.

Возможно, мы поедем на второй и третий сбор. Почему не поехал на первые сбор? На это есть причины».

Источник — FanDay

(6 голосов)

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Комментарии
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    aleks19826
    aleks19826, 18.01.2022 23:27
    0
    Вішай уже бутси, чувак, ти і так ніякий, а при латіносам тільки білу націю позоритимеш. В інгулець, там поворознюк тренерів пачками бере з "молодих"🤣
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