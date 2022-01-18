Нападающий Металлист опроверг, что собирается завершать карьеру

Форвард харьковского «Металлиста» Руслан Фомин прокомментировал информацию о том, что он собирается завершить карьеру игрока:
«Нет, это неправда! Зимой точно не планирую завершать карьеру. Я – игрок «Металлиста» и остаюсь в харьковском клубе.
Да, я не поехал на сбор с «Металлистом» в Турцию и действительно остался в Харькове. Мы тренируемся здесь с обоймой футболистов, кто не полетел в Турцию.
Возможно, мы поедем на второй и третий сбор. Почему не поехал на первые сбор? На это есть причины».
Источник — FanDay
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