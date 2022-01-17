Форвард Металлиста может завершить карьеру в ближайшее время

35-летний украинский нападающий «Металлиста» Руслан Фомин с большой долей вероятности не будет играть за харьковский клуб в весенней части сезона. Контракт футболиста рассчитан до лета, однако уже сейчас очевидно, что ставку в атаке харьковчане будут делать на других исполнителей.

Фомин, которому 2 марта исполнится 36 лет, не полетел с «Металлистом» на первый тренировочный сбор в Турцию. В осенней части сезона он провел 13 матчей в Первой лиге, где забил один мяч. Кроме того, на счету бывшего капитана «желто-синих» два поединка в Кубке Украины.

Воспитанник харьковского «Арсенала» вернулся в родной город летом 2020 года из «Мариуполя», когда пополнил ряды дебютанта Второй лиги «Металла». До этого Фомин играл за «Металлист», донецкий «Шахтер» (в его составе дважды становился чемпионом Украины), «Зарю», «Черноморец», азербайджанскую «Габалу», казахстанский «Атырау» и греческий «Аполлон» (Смирнис).

Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €50 тысяч.