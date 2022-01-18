Элина Свитолина – Армони Тан. Прогноз и анонс на матч 2-го круга Aus Open

19 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче второго круга 27-летняя украинка сразится с Армони Тан из Франции (№107 WTA).



Встреча пройдет на арене Маргарет Корт и начнется в 02:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 60 рейтинговых очков и около 29 тысяч долларов в дополнение к чуть более $100 тыс, которые уже заработаны. Свитолина на этом турнире защищает 240 очков за четвертый круг образца 2021 года. Тан в прошлом году проиграла в финале квалификации, поэтому уже в плюсе.



Украинка в девятый раз подряд сыграет во втором круге австралийского мейджора, имея при этом восемь побед на этой стадии. Француженка впервые играет в основной сетке Australian Open.



Соперница



Армони 24 года, она имеет китайско-камбоджийское происхождение. Сейчас Тан показывает свои лучшие результаты в карьере. На взрослом уровне выиграла 8 турниров ITF, в том числе два 25-тысячника и один 60-тысячник. В прошлом году на самом успешном для себя турнире Армони обыграла украинку Катарину Завацкую, которая дала будущей сопернице Свитолиной подробную характеристику.



«Это обычный соперник, ничего особенного на корте она не делает, но при этом хорошо попадает в корт, а также играет умно. У нее очень расслабленная рука, она ходит к сетке, режет – показывает разнообразный теннис. Не играет плоско, а подкручивает мяч. Я бы сказала, что это больше похоже на мужской теннис. Первая подача у нее неплохая, а вторая – летит «сопелька», с которой можно пробивать. Армони не играет быстро, но может чуть раньше «взять» мяч. Играет не очень приятно, но ничего особенного. Думаю, матч будет интересный, но Элина выиграет», – резюмировала Завацкая.

Getty Images/Global Images Ukraine. Армони Тан

Путь на турнире

Стадия Свитолина Тан 1-й круг Ферро (6-1 7-6) №101 WTA Путинцева (6-3 6-3) №43 WTA

Прогноз



В первом круге Тан очень уверенно переиграла 42-ю ракетку мира Юлию Путинцеву. Для представительницы Казахстана это был только первый матч в году, поэтому делать каких-то глубоких выводов из этой победы не стоит. Для Армони это был второй поединок в сезоне, в первом она за 56 минут была разбита Анастасией Потаповой из России (2:6, 1:6).



Для второго круга Тан – хорошая соперница и проходить ее нужно обязательно. Проблема только в том, что Элина никак не может восстановить форму, которая, к примеру, была на US Open. Кстати, в Северной Америке Свитолина начала прогрессировать как раз после матча с Фионой Ферро в Чикаго. Хотелось бы верить, что подобное повториться и в Мельбурне. Француженку нужно обыгрывать в двух сетах, пока наша первая ракетка точно не готова к затяжным трехсетовым матчам даже с не самыми сильными соперницами.

Прогноз Sport.ua: победа Свитолиной в двух сетах