Экс-вратарь Шахтера: «Левандовски заслужил и Золотой мяч, и приз ФИФА»

Войцех Ковалевски поздравил форварда «Баварии»

  • 18.01.2022 18:12
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Экс-вратарь Шахтера: «Левандовски заслужил и Золотой мяч, и приз ФИФА»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Бывший голкипер «Шахтера» Войцех Ковалевски прокомментировал завоевание Робертом Левандовски приза игрока года по версии ФИФА:

«Я считаю, что он заслужил эту награду и ту, которую не получил, говорю про Золотой мяч, это не только мое мнение, многие футбольные специалисты и игроки говорили о том, что именно Левандовски является лучшим футболистом мира и вполне заслужил всех наград, которые он получил за последнее время.

То, что Золотой мяч, не оказался в руках Роберта, является недопониманием для меня. Но это никак не повлияло на самого Роберта, на его спортивную форму, стремление к успехам и рекордам.

Он по-прежнему показывает топовый уровень и результативность, не удивляет, что он достигает таких целей и заслуживает таких наград. Хочу его поздравить с этой наградой и пожелать здоровья и очередных успехов».

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