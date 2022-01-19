В четверг, 20 января, состоится второй матч полуфинала Кубка английской лиги, в котором «Арсенал» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Арсенал» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.
Источник — Sport.ua
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