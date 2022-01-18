Динамо проведет контрольный матч со сборной свободных агентов Испании

В графике спаррингов киевлян произошли изменения

  • 18.01.2022 17:12
  • 997 просмотров
  • 37 комментариев
Динамо проведет контрольный матч со сборной свободных агентов Испании
© ФК Динамо Киев

«Динамо» официально объявила об изменениях, которые произошли в графике контрольных матчей команды во время зимнего сбора в Испании. Матч с «Мурсией», который был запланирован на 19 января, перенесен на 25 января.

А 21 января «Динамо» проведет контрольный матч против сборной свободных агентов Испании. Поединок пройдет в тренировочном центре La Finca, начало – в 12:00 по Киеву.

Также у «Динамо» запланированы матчи против люксембургского «Расинг Унион» и норвежского «Буде-Глимт», которые пройдут 22 и 27 января соответственно.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 18.01.2022 18:12
    +2
    Я бы посмотрел игру.... в прошлом году такая же сборная дернуло московское Динамо 2-1
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    kaka
    kaka, 18.01.2022 18:07
    +2
    Ребят че за желание посраться на ровном месте вы соперников Днепра гляньте..... Я полагаю даж такая сборная испанцев сильнее черногорского Дедича
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    kaka
    kaka, 18.01.2022 18:00
    +2
    Вижу 2 плюса ДК в этом товарняке... 1-агеннты не будут играть очень жестко-так как им самим нельзя травмироваться-нет пока контракта у них и может статься что Мирча может присмотреть кого для себя из молодых испанцев-все они бесплатные для перехода
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    kaka
    kaka, 18.01.2022 17:34
    +1
    manaero, 18.01.2022 17:22
    Чувствуеься мега-профессианальный уровень работы менеджмента ДК !!! )
    А чего не сразу с паралимпийской сборной Англии ?!)
    ты о чем?Свободный агент-эт не футболист-любитель..... это игроки Ла-лиги оставшиеся без клуба по той или иной причине и желающие себя показать...... Вон Рух не нашел никого лучше-чем команды из чемпа области-где играют как раз любители
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    manaero
    manaero, 18.01.2022 18:15
    0
    BestOf, 18.01.2022 18:06
    Буде-Глинт, с которым будет играть Динамо Киев, сильнее газпромовских братушек ордловских беженцев
    Да уж... Куда Црвене Звезде или австрийскому Вольфсергеру ( 3-я команда Австрии) до до Буде- Глимта и сборной списанных пенсионеров !!!))
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    BestOf
    BestOf, 18.01.2022 18:15
    0
    Face Control, 18.01.2022 18:13
    Всё ок, для вас это норм соперники на самом деле, ваш уровень, да и плюс как уже ниже написали может кого присмотрите, нового Шкурина.
    С кем днонецкие будут играть? Назови эти великие команды
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 18.01.2022 18:15
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 17:53
    Мы в Аликанте , какие там сейчас достойные соперники проводят предсезонную, приведи пример
    Ток не сливайся, как ты любишь
    Мы в Аликанте

    Ты дальше Лубнов своих в жизни не выезжало
    Когда на матчи Динамо Кипр уже приедешь в Киев ?
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    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 18:13 (изменен)
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 18:07
    То есть ты не знаешь таких соперников ? Хотя ты и где Испания небось не знаешь - свободна вообщем
    Всё ок, для вас это норм соперники на самом деле, ваш уровень, да и плюс как уже ниже написали может кого присмотрите, нового Шкурина.
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    AK.228
    AK.228, 18.01.2022 18:11
    0
    Хорошо придумали - и спарринг и просмотр дешевок одновременно
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 18:08
    0
    manaero, 18.01.2022 18:06
    Да сдался мне твой Аликант со сборной пенсионеров !)) Я тебе пишу с кем спарингуются команды , которые не в дыр-дыр настроены играть , а в футбол ))
    Это какие например ?
    Ща всем сайтом, чувствую, ржать будем
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 18:07
    0
    Face Control, 18.01.2022 18:02
    Мда, ты реально совсем плохая стала в последнее время, кто вас заставлял там сборы проводить? Кто об этом должен думать заранее? Хотя всё норм, это ваш уровень.
    То есть ты не знаешь таких соперников ? Хотя ты и где Испания небось не знаешь - свободна вообщем
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    manaero
    manaero, 18.01.2022 18:06
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 18:01
    Ещё раз , какие соперники достойного уровня сейчас проводят предсезонную в Аликанте ?
    Тимофечючка, ты даже для себя необычно много сегодня позоришься
    Отвечай давай
    Да сдался мне твой Аликант со сборной пенсионеров !)) Я тебе пишу с кем спарингуются команды , которые не в дыр-дыр настроены играть , а в футбол ))
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 18:01
    0
    manaero, 18.01.2022 18:00
    Бело-голубенький , ну уж Црвена Звезда для первых сборов выглядет куда представительней , нежели сборная списанных "свободных агентов" Ла Лиги ))
    Царевна Звезда в Аликанте ?
    Скинь пруф
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 18:01
    0
    Face Control, 18.01.2022 17:58
    Ты ту=ая? Я что тебе ответил?
    Ещё раз , какие соперники достойного уровня сейчас проводят предсезонную в Аликанте ?
    Тимофечючка, ты даже для себя необычно много сегодня позоришься
    Отвечай давай
    Ссылка
    manaero
    manaero, 18.01.2022 18:00
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 17:43
    Скажи мне кротик , а какие тОпы проводят сейчас сборы в Аликанте ?
    Может Реал, или Ливерпуль ? Ну или Дженоа какая-то на худой конец ?
    Бело-голубенький , ну уж Црвена Звезда для первых сборов выглядет куда представительней , нежели сборная списанных "свободных агентов" Ла Лиги ))
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 17:58
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 17:57
    Тимофечюка не прыгай от вопросов , тебе не удасться
    Какие соперники сейчас есть в Аликанте ?
    Ты ту=ая? Я что тебе ответил?
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    Nomad
    online
    Nomad, 18.01.2022 17:56
    0
    И капитан агентов - Рома Зозуля?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 17:55 (изменен)
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 17:53
    Мы в Аликанте , какие там сейчас достойные соперники проводят предсезонную, приведи пример
    Ток не сливайся, как ты любишь
    Почему Шахтёр их нашёл, более менее норм, это чьи проблемы? Просто вас никто всерьёз не воспринимает.
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 18.01.2022 17:53
    0
    Face Control, 18.01.2022 17:50
    Где вы и где топы, сказочница.
    Мы в Аликанте , какие там сейчас достойные соперники проводят предсезонную, приведи пример
    Ток не сливайся, как ты любишь
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 18.01.2022 17:50
    0
    Funny______Cat, 18.01.2022 17:43
    Скажи мне кротик , а какие тОпы проводят сейчас сборы в Аликанте ?
    Может Реал, или Ливерпуль ? Ну или Дженоа какая-то на худой конец ?
    Где вы и где топы, сказочница.
    Ссылка
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