Динамо проведет контрольный матч со сборной свободных агентов Испании

«Динамо» официально объявила об изменениях, которые произошли в графике контрольных матчей команды во время зимнего сбора в Испании. Матч с «Мурсией», который был запланирован на 19 января, перенесен на 25 января.
А 21 января «Динамо» проведет контрольный матч против сборной свободных агентов Испании. Поединок пройдет в тренировочном центре La Finca, начало – в 12:00 по Киеву.
Также у «Динамо» запланированы матчи против люксембургского «Расинг Унион» и норвежского «Буде-Глимт», которые пройдут 22 и 27 января соответственно.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А чего не сразу с паралимпийской сборной Англии ?!)
Ток не сливайся, как ты любишь
Ты дальше Лубнов своих в жизни не выезжало
Когда на матчи Динамо Кипр уже приедешь в Киев ?
Ща всем сайтом, чувствую, ржать будем
Тимофечючка, ты даже для себя необычно много сегодня позоришься
Отвечай давай
Скинь пруф
Тимофечючка, ты даже для себя необычно много сегодня позоришься
Отвечай давай
Может Реал, или Ливерпуль ? Ну или Дженоа какая-то на худой конец ?
Какие соперники сейчас есть в Аликанте ?
Ток не сливайся, как ты любишь
Ток не сливайся, как ты любишь
Может Реал, или Ливерпуль ? Ну или Дженоа какая-то на худой конец ?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.