Динамо проведет контрольный матч со сборной свободных агентов Испании

«Динамо» официально объявила об изменениях, которые произошли в графике контрольных матчей команды во время зимнего сбора в Испании. Матч с «Мурсией», который был запланирован на 19 января, перенесен на 25 января.

А 21 января «Динамо» проведет контрольный матч против сборной свободных агентов Испании. Поединок пройдет в тренировочном центре La Finca, начало – в 12:00 по Киеву.

Также у «Динамо» запланированы матчи против люксембургского «Расинг Унион» и норвежского «Буде-Глимт», которые пройдут 22 и 27 января соответственно.