Динамо в Испании: работа в фитнес-зале и упражнения с огромным мячом

Киевская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 18.01.2022 15:31
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Динамо в Испании: работа в фитнес-зале и упражнения с огромным мячом
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» втягивается в ритм первого зимнего межсезонного сбора в Испании.

Утро второго дня было посвящено работе в фитнес-зале отеля, оборудованного экипировкой для специальных силовых упражнений, идеально подходящих для тренировок футбольных команд.

Игроки были поделены на две группы для комфортной работы и после небольшой разминки и растяжки приступила к комплексу упражнений, разработанному тренером по физической подготовке.

Сначала тренеры показали, как игрокам нужно выполнять каждое упражнение, после чего футболисты, разбившись на группы по несколько человек, приступили к прохождению станций, выполняя разные упражнения по кругу.

Среди них были как классические силовые упражнения, такие как жим штанги на наклонной скамье, упражнение с канатом для кроссфита, так и необычные, особенно полезные для футболистов – например, бег с толканием так называемых «санок» с утяжелителем.

Это упражнение вызвало больше всего эмоций, и ребята искренне и эмоционально поддерживали каждого, проходившего это испытание.

Поучаствовал в этом и других упражнениях и ассистент главного тренера Огнен Вукоевич, еще в бытность игрока выделявшийся силовыми характеристиками.

Также среди особенно полезных «футбольных» упражнений было удержание мяча, прикрывая его корпусом, в то время как оппонент пытался вытолкнуть игрока при помощи огромного мяча для фитнеса.

- На утреннем занятии игрокам был предложен комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств – мощности, силы и скорости. Такие тренировки нужно проводить хотя бы три раза в неделю, – рассказал тренер по физподготовке Виталий Кулыба. – В Киеве мы сейчас каждый день работали в зале. Некоторые упражнения мы выполняем регулярно, но были сегодня и новые, как на беговой дорожке с сопротивлением. Хотя подобное упражнение мы выполняли во время сборов в Марбелье, где был подобный зал.

Каждое упражнение игроки выполняли в быстром темпе, на каждый подход было отведено определенное время, между ними были небольшие перерывы. Хоть игроки провели занятие на позитиве, в конце тренировки усталость сильно ощущалась.

После дневного отдыха команда будет оттачивать свои навыки и игровые связи уже на футбольное поле, где проведет вечернюю тренировку.

Источник — ФК Динамо Киев

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