Ветеран Интера завершит карьеру в разгар сезона

Александар Коларов войдет в тренерский штаб команды

  • 18.01.2022 16:52
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Ветеран Интера завершит карьеру в разгар сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Коларов

36-летний защитник «Интера» Александар Коларов принял решение завершить карьеру по ходу нынешнего сезона. Его контракт действует до лета 2022 года.

После завершения карьеры Коларов войдет в тренерский штаб наставника «Интера» Симоне Индзаги.

Коларов перешел в «Интер» летом 2020 года из «Ромы». В нынешнем сезоне принял участие всего в 4 матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле 44 минуты.

Источник — Calciomercato

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