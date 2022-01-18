Ветеран Интера завершит карьеру в разгар сезона

36-летний защитник «Интера» Александар Коларов принял решение завершить карьеру по ходу нынешнего сезона. Его контракт действует до лета 2022 года.

После завершения карьеры Коларов войдет в тренерский штаб наставника «Интера» Симоне Индзаги.

Коларов перешел в «Интер» летом 2020 года из «Ромы». В нынешнем сезоне принял участие всего в 4 матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле 44 минуты.