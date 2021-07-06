Интер продлил контракт с опытным защитником

«Интер» официально сообщил о продлении контракт с Александаром Коларовым. Новое соглашение с 35-летним сербским защитником рассчитано до лета 2022 года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но ранее итальянские СМИ сообщали о том, что Коларов согласился на 2-кратное снижение зарплаты – с 3 до 1,5 миллиона евро в год.

Коларов перешел в «Интер» из «Ромы» год назад. В прошлом сезоне он сыграл за чемпионов Италии 11 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 ассистом.

Ранее «Интер» продлил контракты с еще двумя защитниками – Данило Д’Амброзио и Андреа Раноккьей.