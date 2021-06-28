ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с двумя защитниками

«Интер» официально объявил о продлении контрактов с двумя защитниками – Андреа Раноккьей и Данило д’Амброзио. Контракты обеих игроков истекали в конце июня, и были продлены на год – до лета 2022 года.

Раноккья выступает за «Интер» с января 2011 года. В сезоне 2020/2021 на его счету 9 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.

Д’Амброзио в «Интере» с января 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола в 24 матчах во всех турнирах.

Ранее «Интер» подписал хавбека «Милана» Хакана Чалханоглу.