В среду, 19 января, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоится матч 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором сыграют баскский «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Стартовый свисток арбитра Хавьера Альберола Рохаса с Кастильи-Ла-Манча прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реал Сосьедад



Подопечных Иманоля Альгуасиля на прошлой неделе никто не отягощал выступлениями в сторонних турнирах, поэтому «Сосьедад» с чистой совестью посвятил себя налаживанию обстановки в турнирной таблице. «Королевские» в Ла Лиге сейчас находятся в окружении своих соперников по будущему поединку и каталонской «Барселоны», однако в современных реалиях это является отнюдь не лестной характеристикой, так как подопечные Диего Симеоне и Хави сейчас очень нестабильны. Баски и сами сейчас не особо хватают звезды с неба, но хотя бы начали стабильно приходить к положительным результатам.

На прошлом этапе розыгрыша национального Кубка «Реал Сосьедад» обыграл «Леганес» с достаточно большими трудностями (3:2), а до этого был вынужден бороться еще на двух стадиях с «Панадерией» (4:0) и «Саморой» (3:0). Очевидно, что имена этих команд не скажут ничего полезного большинству любителей футбола, но сам факт проведения дополнительных поединков в разгар еврокубкового сезона очень сильно напрягал команду Альгуасиля. Впрочем, со своими задачами, худо-бедно, она справляется, завоевав путевку в предварительный раунд плей-офф Лиги Европы, а также сохраняя за собой пятую строчку в Ла Лиге.

Атлетико



Отношения с баскскими коллективами у команды Диего Симеоне в последнее время не особо складываются. «Матрасники» только лишь недавно уступили в полуфинале Суперкубка Испании «Атлетику» (1:2), хотя имели определенное преимущество по ходу игры, а сейчас будут вынуждены играть в кубковом состязании с футболистами из Сан-Себастьяна. «Атлетико» в этом сезоне уже принимал на своем поле «Сосьедад», и тот матч завершился боевой ничьей (2:2), и совершенно нет поводов сейчас предполагать, что подобный исход командам не удастся повторить.

Подопечные Симеоне в этом футбольном году всегда ходят по грани, но практически никто уже не верит в то, что у этой столичной команды есть шансы на сохранение чемпионского титула. Отставание от «Реала» в 18 очков и поражение в очной дуэли дает достаточно оснований для подобных мыслей. Ровно также сложно поверить в то, что «Атлетико» ждет успех в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, хотя соперник по типу английского «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала выглядит скорее подарком для испанской команды. Суперкубок был проигран в недавнем прошлом. Стало быть, остался только один доступный трофей – Кубок Короля.

Ориентировочные составы



«Реал Сосьедад»: Ромеро – Муньос, Ле Норман, Элустондо, Горосабель –Рафинья, Гевара, Мерино – Оярсабаль, Исак, Янузай.

«Атлетико»: Облак – Хименес, Эрмосо, Врсалько – Де Пауль – Феррейра-Карраско, Коке, Эррера, Лемар – Корреа, Феликс.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что именно в кубковой игре команды наконец-то обменяются голами на поле басков, впервые с ноября 2014 года. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют с коэффициентом 1.92 по линии Parimatch.

19 января, среда