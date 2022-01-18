Пятов и Петраков голосовали за Левандовски и не включили в тройку Месси

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский получил награду лучшему футболисту мира по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2021. Лучшим тренером стал немец Томас Тухель, приведший «Челси» к победе в Лиге чемпионов.
В голосовании участвовали тренеры национальных сборных, их капитаны, журналисты (по одному из каждой страны), а также болельщики на сайте ФИФА. Вес голосов каждой группы респондентов считался одинаково — по 25%.
Тренеры, капитаны и журналисты составляли тройки лучших. Выбирать можно было из 11 футболистов и 7 тренеров
От Украины в голосовании принимали участие главный тренер сборной Александр Петраков, капитан команды Андрей Пятов и журналист Валерий Новобранец.
Отметим, что все представители Украины в опросе на лучшего игрока на первое место поставили Роберта Левандовски. При этом ни Петраков, ни Пятов не отметили Лионеля Месси. У наставника второе и третье место получили Мохаммед Салах и Карим Бензема, а у капитана – Жоржиньо и Кевин Де Брейне.
В опросе на лучшего тренера и Пятов, и Петраков поставили на третье место Хосепа Гвардиолу. Петраков лучшим назвал Тухеля, а второе место отдал Манчини, а Пятов наоборот – первое место Манчини, второе – Тухель.
Лучший игрок
Петраков: Левандовски, Салах, Бензема
Пятов: Левандовски, Жоржиньо, Де Брюйне
Новобранец: Левандовски, Месси, Жоржиньо
Лучший тренер
Петраков: Тухель, Манчини, Гвардиола
Пятов: Манчини, Тухель, Гвардиола
Новобранец: Тухель, Манчини, Гвардиола
Источник — Sport.ua
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