Пятов и Петраков голосовали за Левандовски и не включили в тройку Месси

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский получил награду лучшему футболисту мира по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2021. Лучшим тренером стал немец Томас Тухель, приведший «Челси» к победе в Лиге чемпионов.

В голосовании участвовали тренеры национальных сборных, их капитаны, журналисты (по одному из каждой страны), а также болельщики на сайте ФИФА. Вес голосов каждой группы респондентов считался одинаково — по 25%.

Тренеры, капитаны и журналисты составляли тройки лучших. Выбирать можно было из 11 футболистов и 7 тренеров

От Украины в голосовании принимали участие главный тренер сборной Александр Петраков, капитан команды Андрей Пятов и журналист Валерий Новобранец.

Отметим, что все представители Украины в опросе на лучшего игрока на первое место поставили Роберта Левандовски. При этом ни Петраков, ни Пятов не отметили Лионеля Месси. У наставника второе и третье место получили Мохаммед Салах и Карим Бензема, а у капитана – Жоржиньо и Кевин Де Брейне.

В опросе на лучшего тренера и Пятов, и Петраков поставили на третье место Хосепа Гвардиолу. Петраков лучшим назвал Тухеля, а второе место отдал Манчини, а Пятов наоборот – первое место Манчини, второе – Тухель.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший игрок

Петраков: Левандовски, Салах, Бензема

Пятов: Левандовски, Жоржиньо, Де Брюйне

Новобранец: Левандовски, Месси, Жоржиньо

Лучший тренер

Петраков: Тухель, Манчини, Гвардиола

Пятов: Манчини, Тухель, Гвардиола

Новобранец: Тухель, Манчини, Гвардиола