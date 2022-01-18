Рафаэль НАДАЛЬ: «Нет отчаянного желания стать лучшим в истории»

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль уверяет, что не гонится за званием лучшего теннисиста в истории:

«Если честно, я прекрасно понимаю всю эту историю с величайшим теннисистом, но у меня своя жизнь. В мои ежедневные планы не входит желание стать лучшим в истории. Это действительно так, я не рисуюсь.

Так получилось, что в одно время сразу три игрока добились исторических результатов. В итоге, кто-то из них выиграет больше Шлемов. Это здорово. Мы просто исполняли свои детские мечты и превзошли все ожидания. Я счастлив, что со мной это произошло.

Я не говорю, что больше не хочу наслаждаться теннисом или победами, но я не испытываю отчаянного желания стать лучшим в истории. Если мне это удастся – хорошо. Но мой уровень счастья не зависит от числа Шлемов или результатов Джоковича или Федерера. Я просто продолжу наслаждаться своей карьерой».

Вчера Надаль успешно стартовал на Australian Open-2022.